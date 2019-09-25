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Niğde’de 15 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 14:07 | Son Güncelleme

Niğde’de yurda yasa dışı yollardan giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu.Araçta, Suriye uyruklu 27 kişi yakalandı.

Niğde’de yurda yasa dışı yollardan giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu.
Araçta, Suriye uyruklu 27 kişi yakalandı. Yol izni olmayan 12 kişiye bağlı bulundukları illere gitmeleri konusunda tebligat yapıldı.
Kimliği bulunmayan ve yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 15 şahıs ise işlemler için İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Minibüsün sürücüsü İ.B. ve yedek şoför İB’ye 33 bin 960 lira para cezası kesildi.

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