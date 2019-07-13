Niğde'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

NİĞDE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında şehit edilenler, şehit Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde anıldı.

Vatan Yıldızları Vakfınca beldedeki Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen programa katılanlar, şehidin eşyası ve fotoğraflarının sergilendiği merkezi gezdi, şehidin babası Hasan Hüseyin Haslidemir ile görüştü.

Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi olan Vakfın Genel Başkanı Soner Halisdemir, programda yaptığı konuşmada, vatanın bir ferdi olarak tüm şehitlerin kahramanlık destanını yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Milli birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesillere aktarmak için çalışacaklarını belirten Halisdemir, şunları dile getirdi:

"Vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasında yeni nesillere bu duyguyu ve kültürün verilmesine destek olmayı hedefliyoruz. Kahramanlarımızın Türk milletine emanetleri olan şehit ve gazi ailelerinin yanında olacağız. 15 Temmuz'da asil milletimizin gösterdiği kahramanlığı anma adına başta şehidimiz Ömer Halisdemir olmak üzere tüm aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun, kıymetli gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.