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Niğde'de 15 yaşındaki kız intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 10:09 | Son Güncelleme

NİĞDE'de 15 yaşındaki O.D.

NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de 15 yaşındaki O.D. adlı kız, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay, Kemerhisar'da evin bahçesinde meydana geldi. O.D., henüz bilinmeyen bir nedenle, ruhsatsız tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan kız, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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