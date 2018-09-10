Niğde'de 15 yaşındaki kız intihar etti

NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de 15 yaşındaki O.D. adlı kız, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, Kemerhisar'da evin bahçesinde meydana geldi. O.D., henüz bilinmeyen bir nedenle, ruhsatsız tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan kız, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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