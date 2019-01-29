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Niğde'de 185 kilogramlık orkinoslar ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 20:46 | Son Güncelleme

Bir balıkçının tezgahında sergilediği 2,5 metre uzunluğundaki 185 kilogramlık iki orkinos, vatandaşların ilgisini çekti

NİĞDE (AA) - Niğde'de balıkçı tezgahında sergilenen 185 kilogramlık orkinoslar ilgi odağı oldu.

Balıkçılık yapan Halil Cullaz, Akdeniz'de yakalanan 2,5 metre uzunluğundaki 185 kilogramlık iki orkinosu Niğde'ye getirdi.

Tezgaha 4 kişiyle taşınan orkinoslar, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Cullaz, AA muhabirine, tüketicilerin orkinosu sevdiğini belirterek, "Orkinos Akdeniz'in derin sularında büyük tekneciler tarafından yakalanan bir balık. Daimi olarak tezgahımızda bulunmaz. Senede bir iki sefer denk gelirse biz de Niğde'ye getiriyoruz. Geçmiş yıllarda da sattık. Tüketicilere senede en az bir kere almalarını öneririz." dedi.

Kilogramı 30 liradan satılan orkinoslara ilgi gösteren vatandaşlar, balıklarla fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı Niğde Orkinos

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