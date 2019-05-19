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Niğde'de, 19 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 13:21 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Niğde'de, 19 Mayıs coşkusu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
Kentteki tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Meydanda toplananlar, ellerindeki Türk bayrakları ile 5 Şubat Kapalı Spor Salonu'na kadar 'Gençlik ve Halk Yürüyüşü' yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Boduroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'ta Samsun'a çıkarak, başlattığı milli mücadelenin, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi ve sporcular, gösteri sundu. Tören, ulusal ve uluslararası yarışlarda derece elde edenlere madalya verilmesiyle sona erdi.

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Niğde'de, 19 Mayıs coşkusuNiğde'de, 19 Mayıs coşkusuNiğde'de, 19 Mayıs coşkusuNiğde'de, 19 Mayıs coşkusu

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