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Niğde'de 2 bin yıllık şarap testileri ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 11:51 | Son Güncelleme

Niğde'de 2 bin yıllık şarap testileri ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de tarihi eser niteliği taşıdığı ve 2 bin yıllık olduğu belirtilen 5 şarap testisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kayseri-Niğde kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı ve 2 bin yıllık olduğu belirtilen 5 şarap testisi buldu.

Gözaltına alınan sürücü R.B, ifadesinin ardından salıverildi.

El konulan testilerin ise Niğde Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
5 şarap testisi il emniyet müdürlüğü Kaçakçılık Niğde tarihi eser

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