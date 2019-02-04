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Niğde’de 20 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 13:30 | Son Güncelleme

Niğde ve 4 ilde bankaların ATM’lerine kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştirerek vatandaşların hesaplarını boşaltan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.Niğde ve 4 ilde bankaların otomatik para çekme makinelerine (ATM) kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştirerek vatandaşların hesaplarını boşaltan 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde ve 4 ilde bankaların ATM’lerine kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştirerek vatandaşların hesaplarını boşaltan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Niğde ve 4 ilde bankaların otomatik para çekme makinelerine (ATM) kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştirerek vatandaşların hesaplarını boşaltan 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin bir yıl içinde ATM’lere düzenek yerleştirerek 20 milyonluk vurgun yaptıkları belirlendi.
Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara başta olmak üzere Zonguldak, Adana, Niğde ve Kırşehir’de banka ATM’lerine dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, vatandaşların kartlarını kopyalayarak hesaplarını boşalttıkları tespit edilen Ferhat G., Durmuş D., Hasan E. ve Tuncay Ç.’yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden Ferhat G. ve Durmuş D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, ATM’ye düzenek yerleştirmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanması saniye saniye görüntülenen şüphelilerin 2018 yıl içinde bu yöntemle yaklaşık 20 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

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