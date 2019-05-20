Niğde'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de yasa dışı yollardan yurda giren 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde yaptıkları asayiş uygulaması sırasında bir otobüsü durdurdu.

Araçta, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Ulukışla İlçe Polis Merkezi'ne götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Otobüs şoförü M.V.Z. ve ikinci şoför S.M, gözaltına alındı.

