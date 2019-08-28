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Niğde'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 21:52 | Son Güncelleme

Niğde'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de yurda yasa dışı yollardan giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana-Niğde otoyolunda bir dinlenme tesisi arkasında yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgede çalışma yapan ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 1'i kadın 28 kişiyi yakaladı.

Ulukışla Polis Amirliğine getirilen göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Afgan uyruklu düzensiz göçmen Niğde

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