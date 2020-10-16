HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Niğde’de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Niğde’de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 15:00 | Son Güncelleme

Niğde’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşilgölcük-Tırhan karayolunda meydana geldi.

Niğde’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşilgölcük-Tırhan karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Ford transit ile opel astra kafa kafaya çarpıştı. Yolda seyir halinde olan Renault broadway ile Ford Tourneo courier marka araçlarda kazaya karışmasıyla meydana gelen zincirlemeli trafik kazasında yaralanan Elif Asya Rüzgar (9), Ayşe Evrensel (25), Emre Rüzgar (26), Hilal Rüzgar (22), Kadir Evrensel (26), Meryem Rüzgar (46), Mehmet Erdal (48), Halil Temelli (64) yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans yaralılar Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 26 yaşındaki Emre Rüzgar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandıMusa Orhan'ın yargılanmasına başlandı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti’ye katıldı
Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti’ye katıldı
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
Vaka sayısı artan İzmir'de vatandaşın rahatlığı şaşırttı
Sosyal mesafe dinlemeyen vatandaştan şaşırtan cevap
Balıkesir Valisi: Vaka sayısının en yüksek aşamasındayız
Bir il için korkutan açıklama: Şu ana kadarki en yüksek vaka sayısına ulaştık
Rehabilitasyon merkezinde işkence iddiası! Bakanlık harekete geçti
Rehabilitasyon merkezinde işkence iddiası! Bakanlık harekete geçti
Tanesi 1,5 kilo geliyor! Dayanıklı, iri, bol sulu...
Tanesi 1,5 kilo geliyor! Dayanıklı, iri, bol sulu...
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı
Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı
İstanbul'da korkunç olay! Annesini balkonda beklerken aşağıya düştü
İstanbul'da korkunç olay! Annesini balkonda beklerken aşağıya düştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.