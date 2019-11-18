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Niğde'de 5 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 14:46 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollardan giren 5 göçmen, polis ekiplerinin sürücüsünü durdurduğu otomobilde yakalandı.

Adnan ÇELEBİ/ULUKIŞLA (Niğde), (DHA) - NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollardan giren 5 göçmen, polis ekiplerinin sürücüsünü durdurduğu otomobilde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Adana yolunun Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında, A.S. yönetimindeki 34 HS 8385 otomobili şüphe üzerine durduruldu. Araçta ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen, Afganistan uyruklu 5 göçmen yakalandı. Yol izin belgesi ve kimlikleri bulunmayan kaçak göçmenler, emniyete götürüldü. Sürücü A.S ise gözaltına alındı.

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