Niğde’de 510 bin kaçak sigara makaronu ele geçirildi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de bir araçta gümrük kaçağı 510 bin adet boş sigara makaronu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yaptığı uygulamada Niğde-Adana otoyolu Ulukışla Eminlik gişelerinde 34 SV 2558 plakalı bir aracı durdu. Araçta arama yapan ekipler, 2 bin 550 paket (510 bin adet) gümrük kaçağı boş sigara makaronu ele geçirdi. Araç sürücüsü N.K ise gözaltına alındı.

