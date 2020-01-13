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  4. Niğde’de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde’de 6 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Niğde-Ulukışla otoyolunda sabit asayiş uygulaması yapan polisler yurda yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan sabit asayiş uygulamasında polis tarafından durdurulan otomobil, içerisinde herhangi bir kimlik belgesi ibraz edemeyen ve sahte yol izin belgeleri bulunduran Afganistan uyruklu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.6 yabancı uyruklu vatandaş ve sürücü için için göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlaması ile adli ve idari işlemler başlatıldı.

Niğde’de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde-Ulukışla otoyolunda sabit asayiş uygulaması yapan polisler yurda yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan sabit asayiş uygulamasında polis tarafından durdurulan otomobil, içerisinde herhangi bir kimlik belgesi ibraz edemeyen ve sahte yol izin belgeleri bulunduran Afganistan uyruklu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
6 yabancı uyruklu vatandaş ve sürücü için için göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlaması ile adli ve idari işlemler başlatıldı.

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