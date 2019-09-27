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Niğde'de 8 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan minibüste 8 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücüye 11 bin 320 TL idari para cezası kesildi.

Niğde'de 8 kaçak göçmen yakalandı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan minibüste 8 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücüye 11 bin 320 TL idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında A.S. yönetimindeki 63 AB 175 plakalı minibüs, şüphe üzerine durduruldu. Minibüste yapılan aramada Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin polise sahte kimlik kartı gösterdiği ve yol izin belgelerinin olmadığı belirlendi. 8 kaçak göçmen Sınır dışı edilmek üzere Niğde İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Araç sürücüsü A.S ve şoförün yanında bulunan F.K., gözaltına alındı. A.S.'ye 11 bin 320 TL idari para cezası uygulandı.

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