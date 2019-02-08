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Niğde’de 800 yıllık camide yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 13:48 | Son Güncelleme

Niğde’de yaklaşık 800 yıllık camide çıkan yangın korkuttu.Anadolu Selçuklu mimarisinin önemli eserlerinden olan ve 1223 yılında yaptırılan Alaaddin Camii’nde cuma namazı öncesi bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Niğde’de yaklaşık 800 yıllık camide çıkan yangın korkuttu.
Anadolu Selçuklu mimarisinin önemli eserlerinden olan ve 1223 yılında yaptırılan Alaaddin Camii’nde cuma namazı öncesi bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. İmamın yetkililere haber vermesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, küçük çaptaki yangında ölen ve yaralananın bulunmadığını söyledi. Yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulduğunu belirten Kılınç, “Yangının sebebiyle alakalı da duman tahliyesi bittikten sonra inceleyip anlayabileceğiz yangının neden çıktığını. Kamera sistemi de var, gerekli incelemeleri yapacağız. Sebebini anlamaya çalışacağız. İlk intibakımız elektrik kontağından olabileceği üzerinde. Arkadaşlarımızın incelemesiyle içeride kimse yok” dedi.

Niğde’de 800 yıllık camide yangın

Niğde’de 800 yıllık camide yangın

Niğde’de 800 yıllık camide yangın

Niğde’de 800 yıllık camide yangın

Niğde’de 800 yıllık camide yangın

Niğde’de 800 yıllık camide yangın

Niğde’de 800 yıllık camide yangın

Niğde’de 800 yıllık camide yangın

Niğde’de 800 yıllık camide yangın

Niğde’de 800 yıllık camide yangın

Niğde’de 800 yıllık camide yangın

Niğde’de 800 yıllık camide yangın

Niğde’de 800 yıllık camide yangın

Niğde’de 800 yıllık camide yangın

Niğde’de 800 yıllık camide yangın
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