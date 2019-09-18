Niğde’de Ahiler kutlamasında renkli görüntüler

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (NESOB) düzenlediği "12. Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı" Şed Kuşatma töreni ve kortej geçitleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Törende Esnaf Odaları Birliğine bağlı odalar kamyonet kasalarında kebap pişirdi, demir dövdü, sakal traşı yaptı. Kortej gösterisi katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Tören Mehter takımı eşliğinde esnafın yürüyüşüyle başladı. Atatürk Meydanında düzenlenen törenlerde 51 yıllık dikiş makinesi tamircisi Abdullah Öztürk’e (68) Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve NESOB Başkanı Alim Yeşil tarafından kaftan giydirildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ahilik geleneğini nesilden nesile aktarmak gerektiğini vurguladı. Şimşek törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere Anadolu’nun manevi mimarı Ahi Evren’in kurduğu Ahilik teşkilatı, Anadolu da birlik-beraberliğin, dayanışma ve hoşgörü düsturuyla toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük etmiştir. Kendi bünyesindeki yamak- çırak- kalfa- usta hiyerarşisi içerisinde, kişilerin kendi yetenekleri doğrultusunda liyakat sahibi oluncaya kadar eğitilmesi, esnaflığın yanı sıra iyi ahlaklı ve iyi bir insan olma yolunda gösterilen çaba günümüz esnaf ve sanatkarlarına da rehberlik etmiştir. Bu doğrultuda Ahi Evran’ın ’Ahinin eli, kapısı, sofrası açık olmalı; gözü, beli ve dili kapalı olmalı’ sözü de ahiliğin ve ticari ahlakın ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır."

Konuşmaların ardından Niğde Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğretmenlerinin hazırladığı şed kuşatma töreni gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri tarafından 2019 yılında en deneyimli, en genç ve bayan ve esnaflara plaket, Ahilik konulu kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Ödüllerin verilmesinden sonra mehteran takımı eşliğinde esnaflar kortej geçişi gerçekleştirdi. Törenlerin sona ermesinin ardından Ömer Halisdemir meydanında konuklara pilav, tatlı ve sıkmadan oluşan Ahilik ikramları dağıtıldı.

Törenlere Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

