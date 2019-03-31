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Niğde’de AK Parti adayı Özdemir kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 22:48 | Son Güncelleme

Mahalli İdareler seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir yeni Belediye Başkanı oldu.Kesin olmayan rakamlara göre, Niğde’de yüzde 90 sandıklar açıldı.

Niğde’de AK Parti adayı Özdemir kazandı

Mahalli İdareler seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir yeni Belediye Başkanı oldu.
Kesin olmayan rakamlara göre, Niğde’de yüzde 90 sandıklar açıldı. AK Parti Adayı Emrah Özdemir yüzde 37.4 oy oranıyla 27 bin 714 oy aldı. İyi Parti’nin adayı Mümin İnan 20 bin 572, MHP adayı 13 bin 967, CHP adayı Rasim Yılmaz ise 10 bin 897 oy aldı. AK Parti Niğde İl binasının önüne toplanan kalabalık kutlamalara başladı. Vatandaşları selamlayan Özdemir, Niğde’ye en güzel hizmetleri getireceğini söyledi. Başkan Özdemir, "Bütün teşkilatımız, kadın kolları, gençlik kolları, eşime, çocuklarıma teşekkür ederim. Allah’a şükürler olsun sizlerin desteğiyle bu zaferi yaşadık. Kadınlarımız sıcak demedi soğuk demedi sabahın ilk ışıklarıyla çıktı, gençlerimiz yine aynı gecenin bir yarına kadar koşturdular çalıştılar. Milletvekillerimiz önce Ankara’da sonra burada hep birlikte el ele derdik bir olduk beraber olduk ve bu birliktelik bu zafer çıktı. Hepinizden Allah razı olsun. Bize güvendiniz sizleri mahcup etmeyeceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Yarından itibaren bütün Niğde’nin belediye başkanı olarak sizlere ve AK Parti teşkilatına layık bir belediye başkanlığı yapacağız. Her zaman dediğimiz gibi çok çalışacağız. Bende 31 Mart’la alakalı hiç bir stres yok demiştim. Benim stresim yarın başlıyor, benim işim yarın başlıyor. İnşallah yarından itibaren bu şehre layık bir belediye başkanlığı yapacağız" diye konuştu.

5 İlçeden 4’ü AK Parti
Niğde’nin Bor, Ulukışla, Çamardı, Çiftlik ilçeleri tekrar AK Parti ile devam derken, Altunhisar ilçesi ise AK Parti’den MHP’ye geçti. Bor’da Mahalli İdareler Genel Seçiminde AK Partili Serkan Baran resmi olmayan sonuçlara göre yeni Bor Belediye Başkanı Oldu. İki dönemdir AK Partili Sıtkı Erat’ın başkanlığında olan Bor ilçesi bu seçimlerde Serkan Baran ile üçüncü dönemini kazandı.
Ulukışla ilçesinde AK Parti mevcut Başkan Ali Uğurlu tekrar seçimleri kazandı. Ulukışla’da AK Parti üst üste ikinci seçimini kazandı.
Altunhisar ilçesini resmi olmayan sonuçlara göre MHP’li Vedat Kirazcı kazandı. 3 dönemdir AK Parti’de bulunan Altunhisar Belediyesini MHP kazandı.
Çiftlik ilçesini resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili mevcut başkan Serkan Güzel kazandı. AK Parti Çiftlik’te Serkan Güzel ile ikinci dönemini kazandı.
Çamardı ilçesini resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili mevcut Başkan Yavuz Soylu kazandı. AK Parti Soylu ile üst üste üçüncü dönemini kazandı.

Niğde’de AK Parti adayı Özdemir kazandı

Niğde’de AK Parti adayı Özdemir kazandı

Niğde’de AK Parti adayı Özdemir kazandı

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