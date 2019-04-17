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Niğde'de "Ambulans Rallisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 13:27 | Son Güncelleme

Rallide paramedik 2. sınıf öğrencileri, senaryo gereği yaralılara zamanında müdahale edebilmek için zamana karşı yarıştı

NİĞDE (AA) - Niğde'de paramedik öğrencileri için "Ambulans Rallisi" düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda, İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneğinin (PARHAD) desteğiyle organize edilen rallide, Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu paramedik 2. sınıf öğrencilerinden oluşan 3'er kişilik gruplar halindeki 5 ekip, en iyi performansı göstermek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada, günlük hayatta karşılaşılan gerçek olaylar canlandırıldı, plastik makyajla yaralanmalar betimlendi.

Öğrenciler, senaryo gereği, sağlık görevlileri nezaretinde trafik kazası, kalp krizi, bebeğin boğazına yabancı sicim kaçması, arı sokması sonucu oluşan alerjik reaksiyon ve şenlikte meydana gelen tüp patlamasında yaralananlara en kısa sürede müdahale etmek için zamana karşı yarıştı.

Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Nesibe Sultan Çınaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, paramedik öğrencilerinin bir vakaya hızlı, etkili ve doğru müdahale etmeleri için yarışmanın yapıldığını söyledi.

Yarışmadan olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Çınaroğlu, "Yarışma 5 etaptan oluşuyor. 3'er gruplar halindeki 5 ekip, bütün etapları görmek zorunda. Her bir etap süreli. Sürelerini aşanlar diskalifiye olacak. Bu etkinlik, eğitimde etkili olduğunu düşündüğümüz bir yarışma." dedi.

Ralli başkanlığını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Sağlık Müdürü Ertan Değirmencioğlu ve Çınaroğlu'nun yaptığı yarışma sonunda başarılı öğrencilere kupa verilecek.

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Ambulans Rallisi Niğde tatbikat

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