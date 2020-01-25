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Niğde'de aranan 7 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

NİĞDE'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan 7 kişi gözaltına alındı.

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmada 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden M.A.A., A.T, E.Y. ve D.D. işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası M.O. ise işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. İki şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

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