Niğde'de Atatürk özlemle anıldı

Ali KADI NİĞDE,(DHA) NİĞDE'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 80. yılı düzenlenen törenle anıldı. Tören, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saatlerin 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'ndan sonra program Niğde Kültür Merkezinde devam etti. Kültür Merkezinde öğrencilerinin okuduğu şiirler ve hazırladığı oratoryo büyük alkış aldı. Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesinin ardından anma programı sona erdi. Programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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