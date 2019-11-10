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Niğde’de Atatürk özlemle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 11:32 | Son Güncelleme

NİĞDE’de Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Niğde'de törenle anıldı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Niğde'de törenle anıldı.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene katılan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Program, Niğde Kültür Merkezi’ndeki etkinliklerle devam etti. Hacı Zekiye Arslan Anadolu Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiirler ve hazırladığı oratoryo büyük alkış aldı. Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirilmesinin ardından anma programı sona erdi.

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