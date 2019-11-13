Niğde'de atık küllerden çimentosuz kaldırım taşı

'EN İYİ SONUCU BİZ ELDE ETTİK'

Diğer ülkelere göre daha iyi sonuçlar elde ettiklerini belirten Sağlamtimur, şunları söyledi:

"Bu projeyi yapan birkaç ülke var. Türkiye üretimde diğer ülkelerden daha iyi sonuçlar elde etti. Aslında kaldırım taşı yaptık biz ama bir duvar örebilecek ya da taşıyıcı malzeme örebilecek durumdayız. Beton sınıfı olarak bakacak olursa C30’u (Avrupa ülkelerinde ise uygulanan yasal sınır) çok yüksek. Piyasada kullanılanlardan çok daha iyi durumda. Bizi diğer ülkeler, yüksek sonuç elde eden ülke olarak tanımlıyorlar. Çimento oda koşulunda oluşan bir bağlayıcıydı. Oda koşulunu kullanmanız yeterliydi. Herhangi bir sıcaklığa termal enerjiye gerek yoktu. Bu teknolojide çimento yok o yüzden biz fırınlama yapıyoruz. Bir sıcaklık uyguluyoruz, kimyasallarla bu işlemi yapıyoruz. Çimentosuz bir teknoloji olduğu için de çevre dostu temiz üretim endüstriyel simbiyoz gibi felsefelere de uygun bir teknoloji. Atığı dönüştürdüğünüz için de Türkiye’nin yüksek tonlarındaki atığın sorununa da katkı sağlıyor. Atık kül sorunu olan bütün ülkelere katkı sağlayabilecek bir çözüm. Bu sadece atık küle endeksli bir teknoloji değil, diğer atıklarla da geopolimer malzeme üretebiliyorsunuz. Atık kül belki bir gün bitecek. Kömür belki tamamen terk edilecek. Geopolimer malzemeyi birçok atıkla üretebilirsiniz. Bu anlamda yüzlerce atık var. Cam, pet şişe gibi sigara külüne kadar enteresan atıklardan bunu üretebilmeniz mümkün. Burada temel felsefe atığınızın bu dönüşüme uygun içeriğe sahip olmasıdır."