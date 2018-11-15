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Niğde'de aynı aileden 3 kişi sobadan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 10:47 | Son Güncelleme

NİĞDE’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Merkeze bağlı Yaylayolu köyünde sobadan zehirlendiklerini belirten aile, 112'yi arayarak yardım istedi. Bunu üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Mesut Kıran (67) ve Meryem Kıran (63) ile Pınar Akçay (17) ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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