Niğde'de belediye başkanının öldürülmesine ilişkin dava

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ü tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan T. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen belediyede muhasebeci olarak görev yapan K.B, Serkan T'nin belediyede mevsimlik işçi olarak çalıştığını ve süresi dolunca Şengül'ün inisiyatifinde sigortasız olarak işine devam ettiğini ileri sürdü.

K.B, Serkan T'ye harcama pusulası kesilerek ödeme yapıldığını anlatarak, "Başkan Şengül'e 'sigortasız işçi çalıştırmak yasak, büyük cezası var' dedim. O da 'Serkan çalışmak istiyor, çıkmıyor ne yapayım' dedi. Olay günü Serkan T. yanıma geldi, sigortasının yapılıp yapılmayacağını sordu. Ben de 'başkanın talimatı yok, yapmayacağım' dedim. O da çıktı gitti." diye konuştu.

Sanığın eşi ve kızı da başkan Şengül'ün Serkan T'ye iş vaadinde bulunduğunu ancak bunu hiçbir zaman yerine getirmediğini ve sürekli oyaladığını iddia etti.