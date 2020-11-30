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Niğde’de bıçaklanan adam öldü

30.11.2020 15:49 | Son Güncelleme:
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Niğde’de bıçaklanan adam öldü

Niğde’de sokak ortasında bıçaklanan 34 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, İlhanlı Mahallesinde meydana gelen olayda Engin D., sokakta bir grupla tartışmaya başladı.

Niğde’de sokak ortasında bıçaklanan 34 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İlhanlı Mahallesinde meydana gelen olayda Engin D., sokakta bir grupla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Engin D., vücudunun çeşitli bölgelerinden kişi veya kişilerce bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Engin D., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Engin D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis ise olaydan sonra firar eden kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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