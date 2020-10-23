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Niğde’de bir Astsubay FETÖ’den gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 13:19 | Son Güncelleme

Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda bir muvazzaf asker gözaltına alındı.Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanması yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Siirt’te görevli Astsubay A.Y.

Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda bir muvazzaf asker gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanması yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Siirt’te görevli Astsubay A.Y. hakkında gözaltı kararı alındı. A.Y.’nin Şah Süleyman Mahallesinde bulunan ikametine Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Astsubay A.Y. gözaltına alındı.

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