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Niğde'de, boş arazide erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 17:50 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, boş arazide bulunan erkek cesedinin, yapılan kontrolde, Kemal Özkaya'ya (69) ait olduğu belirlendi.

Niğde'de, boş arazide erkek cesedi bulundu

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de, boş arazide bulunan erkek cesedinin, yapılan kontrolde, Kemal Özkaya'ya (69) ait olduğu belirlendi.
Merkeze bağlı Hançerli Mahallesi'ndeki boş arazide, hareketsiz yatan biri olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan adamın öldüğünü belirledi. Cansız bedenin, Kemal Özkaya'ya ait olduğu saptandı. Özkaya'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kemal Özkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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