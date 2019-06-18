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Niğde'de caddeler göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:23 | Son Güncelleme

NİĞDE’de yaklaşık bir saat süren sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı, caddeler su altında kaldı.

Niğde'de caddeler göle döndü

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de yaklaşık bir saat süren sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı, caddeler su altında kaldı.
Niğde’de bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı. Sokakta ansızın yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazı caddelerde su birikintileri nedeniyle trafik ulaşımı durdu. Yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini sürdüren yağmur nedeniyle zemin kattaki ev ve iş yerlerini su bastı. Kentteki yağış mevzi olarak aralıklı devam ediyor.

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