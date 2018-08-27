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Niğde'de çakmak gazı can aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 12:03 | Son Güncelleme

NİĞDE'de okul bahçesinde çakmak gazı çektiği iddia edilen 18 yaşındaki Kadir G., hayatını kaybetti.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de okul bahçesinde çakmak gazı çektiği iddia edilen 18 yaşındaki Kadir G., hayatını kaybetti.
Efendibey Mahallesinde bulunan Fatih Anadolu Lisesi bahçesinde Kadir G., rahatsızlandı. Yerde yatan birini görenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale edildikten sonra genç, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir G. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı araştırmada çakmak gazı kutusu ele geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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