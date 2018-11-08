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Niğde’de cephanelik gibi ticari araç yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 23:34 | Son Güncelleme

NİĞDE’de polis şüphe üzerine durduğu bir ticari araçta, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, bıçak ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Niğde’de cephanelik gibi ticari araç yakalandı

Ali KADI - Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de polis şüphe üzerine durduğu bir ticari araçta, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, bıçak ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Niğde- Bor Karayolu Spor Lisesi önünde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir ticari aracı durdurdu. Araçta arama yapan polisler, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 31 adet 7.65 milimetre çapında mermi, 50 adet kurusıkı tabanca mermisi, 2 adet şarjör, 1 adet satır, 1 adet sustalı bıçak ve 1 adet sabitlenebilir özel yapım bıçak ele geçirdi. Araç sürücüsü Y.A.'yı gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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Niğde’de cephanelik gibi ticari araç yakalandı

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