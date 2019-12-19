Niğde'de CHP il yönetimini "tabutlu" protesto

NİĞDE (AA) - Niğde'de eski CHP üyesi olduğunu öne süren bir kişi, parti il yöneticilerini protesto için tabutlu eylem yaptı.

Yaklaşık 20 yıldır CHP'li olduğunu ve mart ayında parti üyeliğinden istifa ettiğini ileri süren Fazlı Gürbüz, Efendibey Mahallesi Amas Yolu mevkisinde, üzerinde "CHP Niğde İl Teşkilatı" yazılı tabutu kaldırıma koyarak, basın açıklaması yaptı.

Niğde'de 30 yıl önce parti yönetiminde kim varsa aynı kişilerin yine görevde olduğunu iddia eden Gürbüz, şöyle konuştu:

"Yöneticilerin yaş ortalaması 65'tir. Bu kişilerin koltuğu bırakma gibi bir dertleri de yok. Halihazırda bulunan yöneticiler partiyi resmen bir aile şirketi haline getirip, babalarının malı gibi koltuğa çöreklenmişlerdir. Hafta sonu CHP Merkez İlçe Kongresi yapılacak. 31 Mart seçimlerinde Niğde'de CHP'yi yerle bir eden adam yine adaydır. 30 yıldır partiyi bir yere getiremedikleri gibi getirmeleri de mümkün değildir. Tükenmişlik sendromuna yakalanan CHP, daha fazla dayanamayıp Niğde'de ölmüştür, bitmiştir, bir daha da dirilemez. Partiyi öldürmüşlerdir. Hepimizin başı sağ olsun."