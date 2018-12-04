Niğde'de çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları tekrar başladı (3)

DETAYLARI ANLATTI

Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken, üzlerine çığ düşen 2 dağcıdan kurtarılan Hilal İşcan, Demirkazık dağ evine gelerek, Çamardı Kaymakamı Emrah Akduman ile görüşüp, olayın detaylarını ise kurtarma ekiplerine anlattı. İşcan, burada gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

Çığ altında kalan Kemal Karakoç'un ağabeyi Ahmet Karakoç ise hala umutlu olduklarını belirterek, "Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz, bekliyoruz. İnşallah ölü, yaralı neyse umudumuzu koruyoruz. Kemal, dağcılığı seviyordu. 2- 3 yıldır gidiyordu. Çoğundan haberimiz yoktu. Bir tutkusu vardı. Konya'dan geldik. Babamla amcamla beklemeye devam ediyoruz" dedi.

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