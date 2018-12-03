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Niğde'de çığ altında kaybolan 2 dağcıdan Hilal kurtarıldı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 12:29 | Son Güncelleme

'ÇOK KORKTUM, KÖTÜ BİR ŞEYDİ' Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda dün tırmanış yaparken, çığ düşmesi sonucu mahsur kaldığı dağdan bu sabah kurtarılan 2 dağcıdan Hilal İşcan, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Niğde'de çığ altında kaybolan 2 dağcıdan Hilal kurtarıldı (3)

'ÇOK KORKTUM, KÖTÜ BİR ŞEYDİ'
Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda dün tırmanış yaparken, çığ düşmesi sonucu mahsur kaldığı dağdan bu sabah kurtarılan 2 dağcıdan Hilal İşcan, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu iyiye giden İşcan, "Çok korktum, kötü bir şeydi. Saniyeler, soğukta geçmedi. Sürekli bir ilgi vardı. 'Çantanın içine gir, yiyecek ye, hareket et' şeklinde öneriler oldu" dedi.
Hastanede vücudunun normal ısısına çevrilmesi için özel tulum giydirilen Hilal İşçan, DHA muhabirine yaşadıklarını anlattı. Kurtarılacağından umutlu olup, olmadığı sorulan İşçan, "Dönem dönem yani çünkü riskli bir yerde kalmışım. Ara ara modum kesik olduğunda gerçekten çok motive etti herkes. Ondan dolayı da iyiyim. Ben karın altında kalmadım. Çığ bile üzerime gelmedi zaten; ama karın üzerinde gece geçirdim sadece. Olay saat 17.00- 18.00 gibi oldu yani bu sabah 08.00 sıralarında kurtarıldım. Korktum tabi ki kötü bir şey saniyeler geçmiyor soğukta. Sürekli bir ilgi vardı, 'Şunu yap, çantanın içine gir, yiyecek ye, hareket et' diye. O şekilde bir sıkıntı olmadı" dedi.
'ŞOKTAYIM'
"İyileşince tekrar aynı dağa çıkmak ister misiniz?" sorusu üzerine Hilal İşçan, "Bunun cevabını ben de bilmiyorum. Şu an o kadar kötü bir durum ki hayatıma nasıl devam edeceğimi bile bilmiyorum. Şoktayım şu an. Sağlık durumum iyi, bir sıkıntım yok. Benim açımdan kurtarılmam güzel bir şeydi. Gerçekten orada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gerçekten büyük emek sarf edildi" diye konuştu.
DOKTORUNDAN AÇIKLAMA
Dağcı Hilal İşcan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Mustafa Görür ise "İlk geldiğinde şoktaydı hasta. Yalnız el ve ayaklarında soğukluk ve ısı düşüşü vardı. Gerekli ısıtma ve ilaç tedavileri başladı. Şu anda genel durumu iyi. Hastamız uzun süreli soğuğa maruz kalmış. Şu an müşahede amaçlı gözetim altında tutuyoruz. Şimdilik durumu iyi. Bugün müşahede altında tutulur gibi duruyor. Herhalde her şey yolunda giderse yarına genel durumunu değerlendirip, tekrar kararımızı veririz" dedi.

Akif ÖZDEMİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)

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Niğde'de çığ altında kaybolan 2 dağcıdan Hilal kurtarıldı (3)Niğde'de çığ altında kaybolan 2 dağcıdan Hilal kurtarıldı (3)Niğde'de çığ altında kaybolan 2 dağcıdan Hilal kurtarıldı (3)Niğde'de çığ altında kaybolan 2 dağcıdan Hilal kurtarıldı (3)

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