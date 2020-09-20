Nİğde'de deprem

Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5,1, derinliğini ise 6,97 kilometre olarak verdi.

Yer sarsıntısı ölümlerinde Moment Büyüklüğü (Mw) kullanan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,4 olarak kaydetti. Moment Büyüklüğü (Mw), hesaplaması en karmaşık yöntem ve 4'ün üzerindeki depremler için kullanılıyor.

Rasathane'nin Twitter hesabından paylaşılan verilerde Niğde'deki depremin 2,8 kilomete derinlikte olduğu belirtildi.

https://twitter.com/Kandilli\_info/status/1307761732035719170?s=20

