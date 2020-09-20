HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nİğde'de deprem

Nİğde'de deprem

20.09.2020 22:38 | Son Güncelleme

Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de deprem meydana geldi.

Nİğde'de deprem

Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5,1, derinliğini ise 6,97 kilometre olarak verdi.

Yer sarsıntısı ölümlerinde Moment Büyüklüğü (Mw) kullanan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,4 olarak kaydetti. Moment Büyüklüğü (Mw), hesaplaması en karmaşık yöntem ve 4'ün üzerindeki depremler için kullanılıyor.

Rasathane'nin Twitter hesabından paylaşılan verilerde Niğde'deki depremin 2,8 kilomete derinlikte olduğu belirtildi.

https://twitter.com/Kandilli\_info/status/1307761732035719170?s=20

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde depremNiğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bir ilimizde çok önemli koronavirüs kararı! İzinli sayılacaklar
Bir ilimizde çok önemli koronavirüs kararı! İzinli sayılacaklar
Kendini ölü göstermiş! 52 yıl hapisle aranan youtuber yakalandı
Kendini ölü göstermiş! 52 yıl hapisle aranan youtuber yakalandı
Galatasaray zorlu maçta gülmeyi bildi!
Galatasaray zorlu maçta gülmeyi bildi!
Emekli polisin aracından çıkanlar şaşkına çevirdi!
Emekli polisin aracından çıkanlar şaşkına çevirdi!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Diğer Haberler
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Adana'da korkunç olay! Omzundan düşürdüğü tüfekle 8 yaşındaki kardeşini öldürdü
Omzundan düşürdüğü tüfekle 8 yaşındaki kardeşini öldürdü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan ve yüzyüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk yapılan hazırlıkları tek tek sıraladı
Madrid’de yarın başlayacak olan bölgesel karantina protesto edildi
Madrid’de yarın başlayacak olan bölgesel karantina protesto edildi
Son dakika: Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem
Haber Global canlı yayını karıştı! Selman Öğüt-Erhan Ertürk tartışması damga vurdu
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.