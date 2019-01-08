Niğde'de eğitime kar engeli

NİĞDE (AA) - Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullara yarın ara verildi.

Vali Yılmaz Şimşek, kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Şimşek, "Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır. Sevgili çocuklar, kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz." paylaşımında bulundu.

Hamile ve engelli kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak.

