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  4. Niğde'de el yazması Tevrat ele geçirildi

Niğde'de el yazması Tevrat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 20:17 | Son Güncelleme

Niğde'de bir otomobilde, el yazması İbranice Tevrat, deri üzerine yazılı ferman ve zincir şeklinde belge ele geçirildi.

Niğde'de el yazması Tevrat ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

ARAMA SIRASINDA BULUNDU

Araçta yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması İbranice Tevrat, deri üzerine yazılı ferman ve kutu içinde deri üzerine yazılı zincir şeklinde belge bulundu.

Hatay'dan getirildiği belirlenen eserler, incelenmek üzerine Niğde Müzesine teslim edildi.

Gözaltına alınan araçtaki B.Ç. ve S.K. hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)

Niğde'de el yazması Tevrat ele geçirildi

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