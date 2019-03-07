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Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı'nı öldüren kişiye 'müebbet' hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 19:25 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u tabancayla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Adnan Akçin, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı'nı öldüren kişiye 'müebbet' hapis

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u tabancayla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Adnan Akçin, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sazlıca beldesinde bulunan çöplük alanda 3 Eylül 2018'de tabancayla başından vurularak öldürülen eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'un katil zanlısı Adnan Akçin, olaydan kısa süre sonra yakalandı. Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Adnan Akçin, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan müebbet hapis, 'ölünün üzerinden hırsızlık' suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis, 'ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçundan da 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırdı.

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Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı'nı öldüren kişiye 'müebbet' hapis

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