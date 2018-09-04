Niğde'de eski cumhuriyet savcısının öldürülmesi

KIRŞEHİR (AA) - Niğde'de öldürülen eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur'un cenazesi, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Serhat Yağmur'un (39) cenazesi, karayolu ile Kırşehir Cacabey Camisi'ne getirildi. Babası Süleyman Yağmur ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Yağmur'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aşıkpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, eski savcının eşi, çocukları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İki yıl önce savcılık görevinden istifa eden ve emlakçılık yaptığı öğrenilen Yağmur, dün Niğde'de çöp alanında tabancayla öldürülmüş halde bulunmuş, alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilen cinayetin zanlısı A.A. tutuklanmıştı.

