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Niğde'de eski komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

Niğde'de eski komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana'da gözaltına alınan Ö.S, tutuklanması talebiyle çıkarıldığı hakimlikçe salıverildi. Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Ö.S, Niğde Adliyesine sevk edildi.

Ö.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Niğde POMEM'den ihraç edilen Ö.S'nin daha önce de "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada hüküm giydiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık FETÖ/PDY Niğde Sahtecilik tutuklama

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