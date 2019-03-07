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Niğde’de eski savcının katiline müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 21:52 | Son Güncelleme

Niğde’de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur’un öldürülmesiyle ilgili davada sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.3 Eylül 2018 tarihinde eski savcı Serhat Yağmur’un başından vurularak öldürülmesiyle ilgili Niğde 2.

Niğde’de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur’un öldürülmesiyle ilgili davada sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
3 Eylül 2018 tarihinde eski savcı Serhat Yağmur’un başından vurularak öldürülmesiyle ilgili Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Adnan Akçin, maktulün eşi Deniz Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanık Adnan Akçin’i tasarlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası, ölünün üzerinden hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası, ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan da 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırdı.

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