Niğde'de eski savcının öldürülmesi davası

NİĞDE (AA) - Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Adnan Akçin, maktulun eşi Deniz Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık, sağlık sorunları nedeniyle savunma hazırlayamadığı için süre talep etti.

Mahkemede dinlenen maktulün eşi Deniz Yağmur, olay günü eşinin Adnan Akçin ile saat 20.00 gibi görüştüğünü belirterek, eşinin alacaklarına karşılık Akçi'nin arsa vereceğini kendisine telefonda anlattığını ve o saatten sonra eşinden haber alamadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın ek süre talebini kabul ederek duruşmayı 7 Şubat'a erteledi.

Niğde ve Konya'da savcılık yapan Serhat Yağmur, görevinden istifa ettikten 2 yıl sonra 3 Eylül 2018'de Sazlıca beldesi yakınlarındaki çöplük alanda tabancayla başına ateş edilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Adnan Akçin, cinayetin ardından yardım etmesi için telefonla aradığı bir arkadaşının ihbarıyla yakalanıp tutuklanmıştı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığında sanık hakkında, "tasarlayarak öldürme", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame, Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

