HABER

Niğde'de eski savcının öldürülmesi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 17:52 | Son Güncelleme

Eski savcı Serhat Yağmur'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de, eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Adnan Akçin, maktulun eşi Deniz Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Akçin'e "tasarlayarak adam öldürme" suçundan müebbet hapis, "ölünün üzerinden hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verdi.

Niğde ve Konya'da savcılık yapan Serhat Yağmur, görevinden istifa ettikten 2 yıl sonra 3 Eylül 2018'de, Sazlıca beldesi yakınlarındaki çöplük alanda tabancayla başına ateş edilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Adnan Akçin, cinayetin ardından yardım etmesi için telefonla aradığı bir arkadaşının ihbarıyla yakalanıp tutuklanmıştı.

PARTNEROnları böyle görenler şaşıp kalıyor! Bu maç çok başkaOnları böyle görenler şaşıp kalıyor! Bu maç çok başka
Düğün konvoyundaki lüks araçlı driftçi'ler yakalandıDüğün konvoyundaki lüks araçlı driftçi'ler yakalandı
Maltepe'de gölette kadın cesedi bulunduMaltepe'de gölette kadın cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Niğde

En Çok Okunan Haberler

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Ölüm, bagajına alışveriş poşeti yerleştirirken geldi

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü

Meydan savaşında ikinci perde!

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.