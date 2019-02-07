Niğde'de eski savcının öldürülmesine ilişkin dava

NİĞDE (AA) - Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Adnan Akçin, maktulun eşi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Akçin, savunmasında maktulle silah alışverişi için tanıştığını ve hiçbir ticari bağının olmadığını öne sürdü.

Olay günü otomobille giderken maktule kendisinden istediği borç yerine değerli saat ve tespihleri verebileceğini söylediğini anlatan Akçin, bunun üzerine tartışma çıktığını savundu.

Akçin, maktulun kendisine hakaret ettiğini, araç kullanırken çıkan arbedede silahın ateş aldığını, öldürme kastının bulunmadığını öne sürdü.

Tanık olarak dinlenen sanığın eşi Rukiye Akçin, maktulle eşinin arkadaş olduğunu, sık sık telefonla görüştüğünü, eşinin de borç almak için köye gittiğini anlatarak, "Eşim akşam yemek için eve geldi ve gitti. Gece 23.00 gibi eşimle telefonla görüştüm, 'Toplantıdayım, yarım saat sonra gelirim.' dedi. Sonra sabaha kadar ulaşamadım. Sabah da polisler geldi. Eşimle maktulun ne iş yaptığını bilmiyorum. Eşim son 6 aydır tedirgindi." diye konuştu.