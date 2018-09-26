HABER

Niğde'de FETÖ firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 19:49 | Son Güncelleme

Niğde'de FETÖ firarisi yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen R.Ü'yü, kent merkezinde gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

PARTNERAjda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?Ajda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?
Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (4)Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (4)
Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ firari Niğde tutuklandı zanlı

En Çok Okunan Haberler

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Trump'tan darbe sinyali!

Trump'tan darbe sinyali!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor

Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor

Savaşçı dizisinin setinde oyuncular isyan etti!

Savaşçı dizisinin setinde oyuncular isyan etti!

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da yağmur trafiği! Yola çıkacaklar dikkat

İstanbul'da yağmur trafiği! Yola çıkacaklar dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.