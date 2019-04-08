HABER

Niğde'de FETÖ hükümlüsü firari kadın yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 09:21 | Son Güncelleme

Niğde'de FETÖ hükümlüsü firari kadın yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın tutuklandı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan D.G, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gıda mühendisi olarak çalıştığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile ilişiği kesilen D.G'nin, Niğde'de FETÖ'nün kadın yapılanması içinde bulunduğu belirtildi.

PARTNERAslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?Aslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?
Anneler, öğrencilere çorba yapıp içiriyorAnneler, öğrencilere çorba yapıp içiriyor
Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralıSakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Hükümlü kadın Niğde yakalandı

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Trump önce söz verdi ardından vazgeçti!

Trump önce söz verdi ardından vazgeçti!

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Ankara'da flaş gelişme! Mansur Yavaş mazbatasını alıyor

Ankara'da flaş gelişme! Mansur Yavaş mazbatasını alıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da korku kaza: 30 yaralı

Sakarya'da korku kaza: 30 yaralı

İşçi sendikasına kumar operasyonu

İşçi sendikasına kumar operasyonu

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Mersin'de 29 işçi hastaneye kaldırıldı!

Mersin'de 29 işçi hastaneye kaldırıldı!

İstanbul Sancaktepe'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı!

İstanbul'da korkunç kaza: 4'ü ağır 6 yaralı

Fren yerine gaza basınca gecekondunun bahçesine uçtu

Fren yerine gaza basınca gecekondunun bahçesine uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.