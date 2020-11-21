Niğde’de FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 meslekten ihraç emniyet mensubundan 7’si tutuklandı, 17’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.1 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, emniyetin mahrem yapılanmasında yer alan meslekten ihraç 25 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Kasım’da Niğde merkezli Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya’da düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra önceki gün ve dün adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 7’si tutuklandı 17’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2’si ise mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada bulunan bir şüpheli ise ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilecek.

