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Niğde'de FETÖ'den aranan 2 zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

Niğde'de FETÖ'den aranan 2 zanlı yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı M.Ü. ile hakkında yakalama emri olan N.E'yi kent merkezinde gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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