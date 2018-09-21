Niğde'de FETÖ'den aranan 2 zanlı yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı M.Ü. ile hakkında yakalama emri olan N.E'yi kent merkezinde gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

