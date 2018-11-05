HABER

Niğde'de FETÖ'den aranan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:28 | Son Güncelleme

Niğde'de FETÖ'den aranan zanlı yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İ.Ş, ekiplerin çalışması sonucu Aşağı Kayabaşı Mahallesi Fertek Kavşağı'nda gözaltına alındı.

Zanlı, Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

PARTNERTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyorTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyor
Ecevit Maltepe Belediye Meclisi’nde anıldı Ecevit Maltepe Belediye Meclisi’nde anıldı 
Ahırda 21 büyükbaş telef oldu, inceleme başlatıldıAhırda 21 büyükbaş telef oldu, inceleme başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Niğde

En Çok Okunan Haberler

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.