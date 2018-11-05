Niğde'de FETÖ'den aranan zanlı yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.
İ.Ş, ekiplerin çalışması sonucu Aşağı Kayabaşı Mahallesi Fertek Kavşağı'nda gözaltına alındı.
Zanlı, Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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