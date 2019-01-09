HABER

Niğde'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 15:23 | Son Güncelleme

Haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen eski polis E.H, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kemerhisar beldesinde gözaltına alındı.

Öte yandan, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.T. Y. de Efendibey Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Mahallelinin kayak keyfiMahallelinin kayak keyfi
Kayıp anne- kız soruşturmasında, Palu ailesinden 5 kişiye gözaltı (3)Kayıp anne- kız soruşturmasında, Palu ailesinden 5 kişiye gözaltı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY gözaltı Niğde operasyon

En Çok Okunan Haberler

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afet bölgesi ilan edildi! Amik Ovası sular altında kaldı

Afet bölgesi ilan edildi! O bölge sular altında kaldı

Sosyal medyayı karıştıran köpek bıçaklama görüntüsü Meksika'da çekilmiş

Sosyal medyayı karıştıran köpek bıçaklama görüntüsü Meksika'da çekilmiş

Kapadokya kış aylarında da turistle doluyor

Kapadokya kış aylarında da turistle doluyor

Erkek çocukları öpüştüren fenomen Gaga Bulut hakim karşısında!

Erkek çocukları öpüştüren fenomen Gaga Bulut hakim karşısında!

Tekirdağ'da otogardaki kazan dairesinde patlama! Ölü ve yaralılar var

Otogarda patlama! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de akılalmaz olay! Hırsızdan şoke eden mesaj: Karım çok beğendi

Gelen mesajla şoke oldu: Karım çok beğendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.