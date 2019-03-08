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Niğde’de firari FETÖ sanığı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:16 | Son Güncelleme

Niğde’de firari FETÖ sanığı yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında hapis cezası bulunan sanık yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen M.B, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Daha önce meslekten ihraç edilen komiser M.B, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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